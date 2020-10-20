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«Фантастическая»: подписчики оценили фото Лободы в новом платье
Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Фантастическая»: подписчики оценили фото Лободы в новом платье

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена в длинном платье с вырезом. Артистка отметила, что надела его специально на день рождения.

— Платье «в пол» — слабость каждой девочки, — написала Лобода.

Поклонники восхитились фигуре певицы и осыпали ее комплиментами.

«Какая красота. Бриллиант вы наш», «Любое платье будет выглядеть шикарно если оно на вас», «Сама элегантность», «Фантастическая..», — заметили фолловеры.

РанееСветлана Лобода поделилась с фанатами откровенными снимками в честь своего дня рождения. Соответствующие кадры 38-летняя артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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Светлана Лободафотоплатье
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