Более 2,3 тысячи автомобилей нелегальных перевозчиков эвакуировали в Москве

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Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

В столице с начала года эвакуировали свыше 2,3 тысячи автомобилей нелегальных перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» в понедельник, 26 октября.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов отметил, что арест транспорта, который используется нелегально, является самой действенной мерой.

— Всего с начала года в Москве задержано 2367 транспортных средств нелегальных перевозчиков, — сказал глава учреждения.

Он уточнил, что часто происходят случаи, когда граждане не оформляют бизнес официально, а просто направляют транспортное средство на популярные маршруты. При этом они стараются уклониться от ответственности и часто переоборудуют автомобили, что увеличивает риск получения травм при аварии.

Чаще всего нарушения происходят около станций метро «Теплый Стан», «Щелковская», «Котельники», передает слова Султанова агентство городских новостей «Москва».

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