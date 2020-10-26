Ученые выяснили, на что мужчины и женщины обращают внимание в первую очередь

kinopoisk.ru-He_27s-Just-Not-That-Into-You-804743.jpg / Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться» / «Вечерняя Москва»

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева подготовили необычный опрос для жителей крупных мегаполисов, попросив описать, что для них значит женская красота. Результаты проведенной работы были опубликованы в журнале EurAsian Journal of BioSciences.

Учеными были опрошены жители Самары, Нижнего Новгорода и Москвы в возрасте от 20 до 34 лет. Ученые установили, что мужчины сначала обращают внимание на то, как ведет себя женщина, в то время как женщины обращают внимание на лицо и грамотную речь.

Авторы опроса сообщили, что большая часть участников опроса включила в понятие «женская красота» внешние данные: фигуру, правильные черты лица, пропорциональное тело, здоровые волосы, кожу и ногти. К слову, большинство респондентов считают, что приятная внешность — хороший плацдарм для развития взаимоотношений.

Кроме того, мужчины уверены в том, что внешние данные девушки не сказываются на ее характере. Женщины же убеждены в обратном: по их мнению, красавицы слишком самоуверенные и дерзкие.

В заключение представители обоих полов считают, что женщинам стоит уделять внимание не только внешности, но и интеллектуальным способностям.

Читайте также: Сколько стоит стать женщиной с обложки глянцевого журнала