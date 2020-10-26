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Ученые выяснили, на что мужчины и женщины обращают внимание в первую очередь
kinopoisk.ru-He_27s-Just-Not-That-Into-You-804743.jpg / Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться» / «Вечерняя Москва»

Ученые выяснили, на что мужчины и женщины обращают внимание в первую очередь

Захар Чайченко

Общество

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева подготовили необычный опрос для жителей крупных мегаполисов, попросив описать, что для них значит женская красота. Результаты проведенной работы были опубликованы в журнале EurAsian Journal of BioSciences.

Учеными были опрошены жители Самары, Нижнего Новгорода и Москвы в возрасте от 20 до 34 лет. Ученые установили, что мужчины сначала обращают внимание на то, как ведет себя женщина, в то время как женщины обращают внимание на лицо и грамотную речь.

Авторы опроса сообщили, что большая часть участников опроса включила в понятие «женская красота» внешние данные: фигуру, правильные черты лица, пропорциональное тело, здоровые волосы, кожу и ногти. К слову, большинство респондентов считают, что приятная внешность — хороший плацдарм для развития взаимоотношений.

Кроме того, мужчины уверены в том, что внешние данные девушки не сказываются на ее характере. Женщины же убеждены в обратном: по их мнению, красавицы слишком самоуверенные и дерзкие.

В заключение представители обоих полов считают, что женщинам стоит уделять внимание не только внешности, но и интеллектуальным способностям.

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