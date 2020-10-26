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Силуанов объяснил, как власти РФ будут восстанавливать экономику следующие два года
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Силуанов объяснил, как власти РФ будут восстанавливать экономику следующие два года

Ростислав Зубков

Экономика

В Министерстве финансов России надеются, что заложенных властями средств на поддержку экономики в этом и 2021 годах хватит без привлечения дополнительных мер. Об этом глава Минфина Антон Силуанов заявил в эфире «России 24».

— До конца текущего года у нас действуют решения в рамках общенационального плана по восстановлению экономики, этот план будет действовать и в следующем году, и на следующий год тоже предусмотрены необходимые ресурсы, — пояснил руководитель ведомства, выразив надежду, что все пойдет по плану.

Если же возникнут ситуации, требующие незапланированного вмешательства, то власти будут искать деньги за счет роста заимствований, а также посредством перераспределения приоритетов, уточнил Силуанов.

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