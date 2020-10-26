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«Яндекс» впервые опубликовал отчет с данными россиян по запросу госорганов
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

«Яндекс» впервые опубликовал отчет с данными россиян по запросу госорганов

Ростислав Зубков

Технологии

Компания «Яндекс» впервые обнародовала отчет с данными о российских пользователях, удовлетворив запрос госорганов. Об этом пресс-служба организации сообщила в понедельник, 26 октября.

Отвечая на просьбу госорганов, «Яндекс» опубликовал документ с информацией о юзерах за второе полугодие 2019 года и первое полугодие этого года.

Согласно представленным сведениям, с января по июнь 2020 года в компанию поступило 15 376 запросов, 2468 из которых были отклонены. Большинство заявок были связаны с сервисами «Почта» и «Паспорт» — 8867 (1124 отклонены). Также 5280 запросов поступило по теме «Такси» (1167 отклонены).

В период с июля по декабрь прошлого года IT-гигант получил 14 638 запросов (2410 отклонены). В то время граждан интересовали те же темы, что и на сегодняшний день.

Отметим, что власти регулярно просят «Яндекс» дать доступ к пользовательским данным, однако удовлетворяются только официальные и соответствующие нормам законодательства запросы.

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