Центробанк проверит «Тинькофф» и «Яндекс» на инсайдерскую торговлю

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Компании «Тинькофф» и «Яндекс» пройдут проверку на признаки инсайдерской торговли после срыва сделки. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях в пятницу, 16 октября.

— Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли, — цитирует Ляха РИА Новости.

Для того чтобы информация не сказалась на котировках, о признаках внутрисекретной торговли ЦБ сообщит после окончания расследования.

Ранее TCS Group вместе с «Яндексом» сообщила, что им удалось принципиально договориться о покупке «Тинькофф». Сумма сделки должна была составить 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны заявили, что не уверены в достижении финальных договоренностей. В частности, TCS Group предстояло пройти комплексную проверку, а «Яндексу» — получить согласие акционеров на покупку. В пятницу, 16 октября, «Тинькофф» отказался от сделки с «Яндексом».

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