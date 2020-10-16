Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Центробанк проверит «Тинькофф» и «Яндекс» на инсайдерскую торговлю
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Центробанк проверит «Тинькофф» и «Яндекс» на инсайдерскую торговлю

Вероника Кузьминова

Экономика

Компании «Тинькофф» и «Яндекс» пройдут проверку на признаки инсайдерской торговли после срыва сделки. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях в пятницу, 16 октября.

— Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли, — цитирует Ляха РИА Новости.

Для того чтобы информация не сказалась на котировках, о признаках внутрисекретной торговли ЦБ сообщит после окончания расследования.

Ранее TCS Group вместе с «Яндексом» сообщила, что им удалось принципиально договориться о покупке «Тинькофф». Сумма сделки должна была составить 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны заявили, что не уверены в достижении финальных договоренностей. В частности, TCS Group предстояло пройти комплексную проверку, а «Яндексу» — получить согласие акционеров на покупку. В пятницу, 16 октября, «Тинькофф» отказался от сделки с «Яндексом».

Читайте также: Тиньков назвал причину срыва сделки с «Яндексом»

Центробанк РФЯндексОлег Тиньков
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Дайте роботу порулить!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Все мнения
О проекте