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Уголовное дело возбудили по факту избиения иностранного студента МГСУ
Фото: depositphotos.com

Уголовное дело возбудили по факту избиения иностранного студента МГСУ

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26к12Карта всех событий

Уголовное дело возбудили в столице по факту избиения до смерти иностранного студента Московского государственного строительного университета (МГСУ) Макорока Жоливе около общежития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело 31-летнего студента было обнаружено утром в воскресенье, 25 октября, недалеко от общежития МГСУ на Ярославском шоссе. Как свидетельствуют данные поискового отряда «МоскваСпас», иностранец пропал еще 22 октября. Известно, что он в тот день возвращался из продуктового магазина.

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