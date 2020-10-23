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МВД подтвердило, что против блогера завели дело за избиение девушки
Фото: instagram.com/mellstroy

МВД подтвердило, что против блогера завели дело за избиение девушки

Юлия Ямпольская

Происшествия

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, за избиение девушки во время прямой трансляции. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено вОМВД России по Пресненскому району столицы.

— 19 октября в полицию поступило заявление от 21-летней жительницы столицы о том, что ей нанес телесные повреждения ее знакомый, который позиционирует себя как видеоблогер, — цитирует официального представителя РИА Новости.

Дело возбудили по статье 116 УК РФ (Побои). Девушка получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов.

— В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — заключила Волк.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил девушке лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время стрима на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити». Молодой человек после череды реплик, показавшихся ему обидными, схватил свою соведущую за шею и несколько раз ударил головой об стол. Затем парень толкнул оппонентку и отметил, что конфликт ему продолжать не хочется.

По итогам встречи у девушки диагностировали ушиб мягких тканей лица, она обратилась в полицию. Также Алена Ефремова в слезах попросила помощи со стороны юристов.

Читайте также: YouTube заблокировал канал стримера, избившего девушку во время прямой трансляции

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