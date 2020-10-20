YouTube заблокировал канал стримера, избившего девушку во время прямой трансляции

Фото: youtube.com / Hypik - Нарезки Mellstroy

Канал стримера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, был заблокирован администрацией видеохостинга YouTube. Об этом во вторник, 20 октября, он сообщил в своей группе Вконтакте.

Бурим отметил, что также ожидает, что остальные социальные сети его заблокируют.

— Все аккаунты, связанные со мной, полностью удалены с сервиса YouTube, — написал стример.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил девушке лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время стрима на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити». Молодой человек после череды реплик, показавшихся ему обидными, схватил свою соведущую за шею и несколько раз ударил головой об стол. Затем парень толкнул оппонентку и отметил, что конфликт ему продолжать не хочется.

По итогам встречи у девушки диагностировали ушиб мягких тканей лица, она обратилась в полицию. Также Алена Ефремова в слезах попросила помощи со стороны юристов.

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