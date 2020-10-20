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YouTube заблокировал канал стримера, избившего девушку во время прямой трансляции
Фото: youtube.com / Hypik - Нарезки Mellstroy

YouTube заблокировал канал стримера, избившего девушку во время прямой трансляции

Юлия Ямпольская

Происшествия

Канал стримера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, был заблокирован администрацией видеохостинга YouTube. Об этом во вторник, 20 октября, он сообщил в своей группе Вконтакте.

Бурим отметил, что также ожидает, что остальные социальные сети его заблокируют.

— Все аккаунты, связанные со мной, полностью удалены с сервиса YouTube, — написал стример.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил девушке лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время стрима на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити». Молодой человек после череды реплик, показавшихся ему обидными, схватил свою соведущую за шею и несколько раз ударил головой об стол. Затем парень толкнул оппонентку и отметил, что конфликт ему продолжать не хочется.

По итогам встречи у девушки диагностировали ушиб мягких тканей лица, она обратилась в полицию. Также Алена Ефремова в слезах попросила помощи со стороны юристов.

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