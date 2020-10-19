Штраф или тюрьма: что ждет блогера, избившего девушку во время стрима

Фото: instagram.com/mellstroy

Известный под псевдонимом Mellstroy блогер Андрей Бурим, избивший девушку Алену Ефремову в прямом эфире, может лишиться свободы на два года или отделаться судебным штрафом в рамках статьи 116 УК РФ. Об этом «Вечерней Москве» заявил адвокат Марат Аманлиев.

— Это произойдет, если следствие придет к выводу, что он ее избил просто из хулиганских побуждений. Лично я предполагаю, что так и будет, — рассказал юрист.

Теоретически у него есть возможность отделаться административным штрафом. Но, как объясняет адвокат, подобное возможно лишь в той ситуации, если удается доказать историю конфликта: люди спорили обоюдно, их общение вышло за определенные рамки. Если же человек просто говорил с другим в прямом эфире и ни с того ни с сего начал бить собеседника — это уже хулиганство.

При этом, как упоминалось выше, возможно отделаться судебным штрафом, если человек ранее не был подвержен судебному преследованию.

— Судебный штраф — отдельный вид уголовного наказания. Человек наказывается штрафом. При этом у него не возникает никакой судимости. Он просто какую-то часть денег заплатит — и все, — добавил Марат Аманлиев.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил девушке лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время стрима на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити». Молодой человек после череды реплик, показавшихся ему обидными, схватил свою соведущую за шею и несколько раз ударил головой об стол. Затем парень толкнул оппонентку и отметил, что конфликт ему продолжать не хочется.

По итогам встречи у девушки диагностировали ушиб мягких тканей лица, она обратилась в полицию. Также Алена Ефремова в слезах попросила помощи со стороны юристов.

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