«Было очень обидно»: Новикова впервые высказалась об измене Жигунова с Заворотнюк

Советский и российский актер кино и телевидения Сергей Жигунов / Фото: Пресс-служба НТВ / «Вечерняя Москва»

Экс-супруга Сергея Жигунова Вера Новикова впервые рассказала подробности об измене мужа с актрисой Анастасией Заворотнюк. Она призналась, что когда узнала об этом, не скрывала своего недовольства, но все равно старалась заглушить эмоции.

— Настя была у нас в гостях, мы ее прекрасно приняли. Потом Сережа говорил, что какие-то взаимоотношения у них возникли только к концу съемок, — призналась Новикова на телепередаче «Судьба человека».

Напомним, что Сергей Жигунов познакомился со своей бывшей супругой в Калуге на съемках фильма «Шанс». До ухода к Анастасии Заворотнюк в 2007 году он прожил с Новиковой 23 года. Актер пробыл с актрисой всего лишь два года, после чего снова вернулся к Новиковой.

— Когда ты все время видишь вокруг себя восхищение поклонников, то тебе кажется, что твоя семья недостаточно тобой восхищается! Мне Сережка постоянно говорил, мол, меня так все любят, а домой я прихожу и не чувствую такой любви. Мы к нему не относились как к персонажу, а как к мужу, папе... Было очень обидно, — разоткровенничалась Вера Новикова.

В заключение она добавила, что главной причиной, почему она вновь решила вступить в брак с Жигуновым, было то, что их история с «гардемарином» еще не закончена и они «что-то не дожили».

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