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Мужчина напал на сотрудника полиции у станции метро «Бауманская»
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Мужчина напал на сотрудника полиции у станции метро «Бауманская»

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, метро Бауманская Карта всех событий

Молодой человек избил сотрудника полиции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел у станции метро «Бауманская». Между молодым человеком и сотрудником экспертно-криминалистического центра УВД по ЦАО произошла ссора. Тогда мужчина начал руками наносить работнику полиции телесные повреждения.

Позже избитого доставили в больницу. Во время инцидента сотрудник полиции находился в отпуске, поэтому на нем была гражданская одежда.

Зачинщика драки задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), передает РИА Новости.

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