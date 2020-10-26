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«Расстрелять»: продюсер Лободы жестко раскритиковала рэпера Манукяна
Фото: youtube.com/DAVA

«Расстрелять»: продюсер Лободы жестко раскритиковала рэпера Манукяна

Виктория Федотова

Звезды

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина резко отозвалась о рэпере Давиде Манукяне. В разговоре с журналисткой Ксенией Собчак они подняли тему совместных треков российских звезд шоу-бизнеса и молодых исполнителей. Собчак напомнила о дуэте Филиппа Киркорова и Давида Манукяна и совместной песне Николая Баскова с Даней Милохиным.

— Как говорит мой дед — «расстрелять». Я прошу прощения! Я знаю, что у них вышли работы. Я не могу это смотреть, правда. Я считаю, что это настолько мимо аудитории! — жестко раскритиковала рэпера продюсер.

По ее мнению, подобный дуэт Киркорова и Манукяна важнее и выгоднее последнему, потому что «Филипп — это гора Арарат, а DAVA на «Запорожце» ущелье проезжает».

— Киркоров, я думаю, развлекается, ему просто скучно, — отметила Крапивина.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».

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Ксения СобчакФилипп КиркоровОсторожно, Собчак!
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