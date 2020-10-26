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Путин поручил рассмотреть дальнейшее снижение ставки по кредитам МСП
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Путин поручил рассмотреть дальнейшее снижение ставки по кредитам МСП

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что указанное поручение глава государства дал по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 31 марта 2021 года, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что так называемая «Программа 1764» реализуется в 2019-2024 годах. Она предполагает льготное кредитование МСП по ставке не выше 8,5% процента годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов.

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МСПльготы на кредитВладимир Путин
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