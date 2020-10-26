Сергей Собянин назначил нового замглавы департамента природопользования
Юлия Кудряшова заняла пост заместителя руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
— В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Кудряшову Юлию Сергеевну на должность заместителя руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, — говорится в документе, опубликованном на сайте мэра.
Служебный контракт с Кудряшовой заключается на пять лет при условии, что его срок не превысит время действия полномочий главы города.
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