Москва отреагирует на развертывание США в АТР ранее запрещенных ДРСМД систем

Фото: mil.ru / Минобороны России

Российская Федерация отреагирует на дальнейшее развертывание США в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) систем, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время выступления в Международном консультативном совете в понедельник, 26 октября.

Он отметил, что инициатива Москвы относительно введения встречных мораториев на развертывание наземных РСМД в регионах мира была категорически отвергнута Вашингтоном и его союзниками по НАТО.

— Более того, Пентагон ускоренно разрабатывает и уже дважды испытал системы, ранее запрещенные по договору. Держит курс на их размещение в АТР и Европе, — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что еще более дестабилизирующим станет размещение РСМД в Европе. По словам посла, на сегодняшний день необходимо «не тиражировать раздражители, а разгребать завалы накопившихся проблем», передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергала, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к Штатам по поводу выполнения договора самими американцами.

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