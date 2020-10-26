Комитет Госдумы одобрил проект бюджета до 2023 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект бюджета страны на 2021-2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В проекте указывается, что доходы бюджета РФ в 2021 году составят 18,8 триллиона рублей. В 2022 году они увеличатся до 21,52 триллиона рублей. А в 2023 составят 23,67 триллиона.

Расходы госказны в 2021 году могут составить 21,52 триллиона рублей. Спустя год они немного увеличатся до 21,88 триллиона. В 2023 году составят 23,67 триллиона рублей. Дефицит бюджета при этом планируется на уровне 2,75, 1,25 и 1,41 триллиона рублей соответственно. На национальные проекты каждый год будут тратить более двух триллионов рублей.

Уточняется, что в проекте бюджета учли процесс медленного восстановления мировой экономики на фоне COVID-последствий. Экономике РФ прогнозируют рост в 3,3 процента в 2021, в 3,4 процента в 2022 и в три процента в 2023 году.

Планируется, что уровень инфляции не преодолеет отметку в четыре процента.

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