Володин заявил, что фракции Госдумы в целом поддерживают проект бюджета

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Каждая фракция Государственной думы имеет свое мнение по тем или иным подходам в бюджетной политике, но в целом можно говорить о поддержке проекта федерального бюджета нижней палатой парламента. Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи руководства палаты и глав фракций с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

— У каждой фракции есть своя позиция по тем или другим подходам, приоритетам, но в целом можно говорить о поддержке бюджета, — передает слова Володина ТАСС.

Напомним, встреча Мишустина с руководством ГД и главами фракций состоялась в понедельник, 26 октября. В ходе встречи глава правительства сообщил о том, что власти РФ будут ежегодно выделять из бюджета 10 миллиардов рублей десяти наиболее нуждающимся регионам страны на индивидуальные программы. Кроме того, премьер заявил, что многие решения кабинета министров, принятые в условиях коронавируса, будут действовать еще какое-то время.

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