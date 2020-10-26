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Мишустин: Многие принятые в пандемию решения кабмина продолжат действовать
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Мишустин: Многие принятые в пандемию решения кабмина продолжат действовать

Евгения Звощик

Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов Государственной думы за конструктивный подход при обсуждении проекта бюджета. Встреча главы правительства с руководством нижней палаты парламента и руководителями фракций состоялась в понедельник, 26 октября.

В частности, Мишустин отметил, что за долгие годы работа над бюджетом проходила в сложных условиях.

— Помимо санкций и низких нефтяных цен в этом году возникли социально-экономические риски, — пояснил премьер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что многие решения кабинета министров, принятые в условиях коронавируса, будут действовать еще какое-то время, передает РИА Новости.

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пандемияКабмин РФМихаил Мишустин
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