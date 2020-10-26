Мишустин заявил о ежегодном выделении средств 10 наиболее нуждающимся регионам

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Власти РФ будут выделять из бюджета 10 миллиардов рублей десяти наиболее нуждающимся регионам страны. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречис руководством Государственной думы и главами фракций в понедельник, 26 октября.

Он пояснил, что такая поддержка будет осуществляться ежегодно. Средства будут выделяться на индивидуальные программы этих субъектов, передает РИА Новости.

Ранее Мишустин заявил, что многие решения кабинета министров, принятые в условиях коронавируса, будут действовать еще какое-то время.

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