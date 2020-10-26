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Одностороннее движение введут в ноябре на двух улицах Западного Дегунина
Фото: mos.ru / Официальный портал мэра Москвы

Одностороннее движение введут в ноябре на двух улицах Западного Дегунина

Вероника Кузьминова

Город
Проектируемым проезд № 6193Карта всех событий

Схема движения изменится на Проектируемых проездах № 6193 и 6194 на севере столицы. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Проезды сделают односторонними. Это необходимо, чтобы ликвидировать стихийную парковку. Уточняется, что местные жители оставляют свои автомобили по двум сторонам дороги, поэтому движущийся навстречу друг другу транспорт не может разъехаться.

— Новые правила позволят уменьшить трафик и ускорить движение на дорогах. Благодаря изменениям будет обустроено 42 дополнительных парковочных места, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изменения начнут действовать 9 ноября. Автомобилистов просят быть внимательными и следить за знаками дорожного движения.

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Западное Дегуниносевер Москвыодностороннее движение
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