Движение около стадиона на севере Москвы ограничат из-за футбольных матчей

/ Фото: Анастасия Кирсанова

Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи Карта всех событий

Движение транспорта в районе столичного стадиона «ВЭБ Арена» ограничат 26 и 29 октября в связи с проведением матчей по футболу. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что 26 октября в период с 17:00 до 20:30 и 29 октября с 17:55 до 21:25 движение будет перекрыто на участках проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Также ограничат движение от улицы 3-я Песчаная от улицы 2-я Песчаная до дома 23, корпус 5 на улице Новопесчаная; ул. 2-я Песчаная (четная сторона) от улицы Новопесчаная до дома 4 по улице 2-я Песчаная; в местном проезде от дома 2 на Ходынском бульваре до дома 20а по Ходынскому бульвару.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Также в период с 20:30 до 21:30 26 октября и с 21:25 до 22:25 29 октября движение перекроют на участках проезд Березовой Рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду (от 3-го Ходынского проезда до 4-го Ходынского проезда); проезд Березовой Рощи от 4-го Ходынского проезда до улицы Авиаконструктора Микояна (в каждом направлении); улица 3-я Песчаная от улицы 2-я Песчаная до дома 23, корпуса 5 по улице Новопесчаная; 4-го Ходынского проезда от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара; Ходынский бульвар от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи

Кроме того, 26 и 29 октября с 0:01 до окончания матчей будут ограничены парковки на улице Авиаконструктора Микояна и на улице 3-я Песчаная, в проезде Березовой рощи, в 4-м Ходынском проезде от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара в каждом направлении; на внеуличной парковке напротив дома 10 в проезде Березовой Рощи.

Ранее сообщалось, что движение ограничат на нескольких улицах в двух округах Москвы.

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