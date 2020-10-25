Движение ограничат на нескольких улицах в двух округах Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Михалковская улица Карта всех событий

Из-за работ на инженерных сетях на нескольких улицах в САО ввели круглосуточные ограничения движения. Так, в период до 30 ноября проезд будет затруднен на пересечении Михалковской улицы, Головинского шоссе и Нарвской улицы.

На Михалковской улице в районе пересечения с Головинским шоссе движение ограничат также до 30 ноября. В период до 20 декабря движение перекроют на Коптевском путепроводе в районе дома 8 по Нарвской улице.

Фото: Центр организации дорожного движения

Также из-за строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) движение на нескольких улицах в центре столицы будет затруднено.

В проектируемом проезде № 789 от пересечения с Семеновской набережной до дома 3/1, корпуа 5, движение ограничат до 10 декабря. Также на Семеновской набережной от дома 3/1, корпус 4, до дома 1, строение 1, — до 15 октября 2022 года.

Движение ограничат до 31 января 2021 года в Гольяновском проезде от дома 3/1, корпус 6, до дома 3/1, корпус 1. На Гольяновской улице от Семеновской набережной до дома 2/1 — в период до 31 декабря 2021 года.

Фото: Центр организации дорожного движения

На всех участках будет открыта только одна полоса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за строительства БКЛ.

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