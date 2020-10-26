Здание бывшего завода «Серп и молот» загорелось в Москве

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Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1. Карта всех событий

Трехэтажное здание на территории бывшего завода «Серп и молот» загорелось в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в понедельник, 26 октября.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, передает РИА Новости.

— Горит выселенное здание на территории завода «Серп и молот». Наблюдается открытое горение на втором, третьем этаже и кровле, — цитирует источник в правоохранительных службах ТАСС.

Уточняется, что между этажами произошло обрушение.

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