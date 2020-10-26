Житель Подмосковья подозревается в избиении таксиста до смерти из-за еды

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Жителя подмосковного Воскресенска подозревают в избиении до смерти мужчины, который долго заказывал еду в ресторане быстрого питания. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент, по данным следствия, произошел в среду, 21 октября. Водитель такси заказывал еду в одном из ресторанов быстрого питания Воскресенска, когда к нему подошел мужчина. Он начал предъявлять претензии таксисту из-за задержки очереди.

— Затем подозреваемый нанес не менее трех ударов в область головы потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. После совершенного преступления подозреваемый скрылся, — сообщили в пресс-службе управления.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Вскоре ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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