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Мосгорсуд вынес приговоры обвиняемым в махинациях с квартирами москвичей
Фото: Следственный комитет РФ

Мосгорсуд вынес приговоры обвиняемым в махинациях с квартирами москвичей

Татьяна Плотникова

Происшествия

Московский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных вынес обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении восьми участников организованной группы, которых обвиняли в крупном мошенничестве и похищении человека ради завладения чужими квартирами.

По версии следствия, житель Москвы Олег Лучихин с октября 2009 года по декабрь 2011 года и начальник юридического отдела государственного учреждения Оксана Степина создали организованную группу, в которую привлекли помощника нотариуса Сергея Милованова, а также своих знакомых, родственников и иных лиц.

Участники группы направляли в государственные органы поддельные документы с целью незаконного завладения имуществом жителей Москвы. В результате обвиняемые получили право собственности на десять квартир в Москве общей стоимостью более 50 миллионов рублей.

В одном из случаев ради квартиры инвалида обвиняемые оформили от его имени дарственную, затем вывезли владельца жилья в Рязанскую область. Мужчина жил в частном доме, где позднее скончался.

Фигуранты дела в зависимости от роли каждого признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере, похищении человека.

Олегу Лучихину и Оксане Степиной назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы, со штрафами три миллиона и один миллион рублей соответственно.

Сергей Милованов, Сергей Инякин, Марина Рожко и Марина Лаврищева приговорены в пяти годам лишения свободы каждый в колонии общего режима.

Игорь Карасев и Дмитрий Михайлов получили условные сроки — четыре и три года соответственно, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

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