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Какое наказание получат Дрожжина и Цивин за махинации с имуществом семьи Баталова
Фото: kino-teatr.ru

Какое наказание получат Дрожжина и Цивин за махинации с имуществом семьи Баталова

Наталия Белова

Происшествия

Вероятнее всего, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, задержанные по делу о мошенничестве с имуществом вдовы актера Алексея Баталова, отделаются условным сроком. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал адвокат Сергей Жорин.

Вдова артиста обвинила супругов в попытке завладеть ее квартирой, в которой она проживает вместе с дочерью, больной ДЦП. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали пару и проверяют на причастность к махинациям, в результате которых женщина и ее дочь лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартир.

— То, что произойдет предъявление обвинений, было очевидно исходя из того, как развивалась вся эта история. Теперь встанет вопрос о мере пресечения, которой может стать подписка о невыезде, домашний арест, залог или взятие под стражу, впрочем, последнее крайне маловероятно. Далее в зависимости от доказательств и признания вины суду необходимо будет установить виновность супругов и, собственно, вынести приговор, — замечает правозащитник.

Максимальное наказание по статье о мошенничестве предусматривает 10 лет лишения свободы, однако, по словам Жорина, в судебной практике такие жесткие приговоры крайне редки, особенно с учетом того, что Дрожжина и Цивин ранее не были судимы и не привлекались к ответственности:

С высокой степенью вероятности приговор, если пару признают виновной, окажется условным. Но, конечно, все зависит от позиции в суде и обстоятельств. Безусловно, могут назначить и реальный срок, но даже в самом плохом случае, на мой взгляд, он не будет превышать трех–четырех лет, а чтобы наказание дали по максимальной планке, нужно очень сильно постараться.

Что касается имущества, утраченного в результате предполагаемых мошеннических действий, то, как объясняет Жорин, скорее всего, суд уже наложил на него арест, и, вероятно, в рамках того же процесса будет решаться дальнейшая его судьба.

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