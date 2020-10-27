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Жириновский предложил создать министерство по демографической политике
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Жириновский предложил создать министерство по демографической политике

Татьяна Плотникова

Внутренняя политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой создания министерства по демографической политике и по делам молодежи.

В ходе встречи депутатов Государственной думы с членами кабинета министров Жириновский заявил о необходимости такого ведомства, поскольку демографическая политика является стратегической целью государства.

— Мы будем стонать, сколько русских нету, сколько ушло... А где? Кто этим занимается? Демографическая политика обязательно нужна, — цитирует лидера ЛДПР РИА Новости.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что в регионе планируют создать Министерство социального благополучия и семейной политики. По словам губернатора, «сокращенно это именно про счастье».

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Владимир Жириновскийдемография
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