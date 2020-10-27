Мужчину с наркотиками задержали на востоке Москвы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Зелёный проспект Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, при котором обнаружили наркотическое вещество.

Как уточнили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы войск национальной гвардии, инцидент произошел на Зеленом проспекте. Патрулировавшие улицу росгвардейцы обратили внимание на молодого человека, который попытался скрыться при виде сотрудников правоохранительных органов.

Мужчину задержали и досмотрели. У него были найдены 29 пакетиков с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что в пакетиках находится наркотическое вещество мефедрон общей массой свыше 50 граммов.

Задержанного передали сотрудникам полиции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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