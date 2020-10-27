В Роскачестве дали оценку новым моделям беспроводных наушников

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Специалисты Роскачества оценили новые беспроводные наушники, добавив в свой рейтинг восемь моделей. Таким образом, в общем рейтинге организации уже 206 моделей наушников.

После проведенной оценки эксперты рассказали о наиболее интересных разработках. Одной из проверенных новинок стали наушники Sony WH-1000XM4. Отмечается, что у этих наушников стали легче и удобнее амбушюры. Из-за того, что они плотно прилегают к голове, снижается «утечка» звука. Теперь пользователи могут слушать свою музыку на достаточной громкости и не бояться побеспокоить окружающих. Кроме того, в Роскачестве отметили, что у модели появилась прорывная функция под названием Speak-to-Chat. Раньше для того, чтобы поставить музыку на паузу, нужно было коснуться правой чашки. Теперь же наушники реагируют на голос и движения владельца — музыка будет поставлена на паузу, если пользователь начнет говорить или снимать наушники. Также у этой модели увеличилось время автономной работы, но звук стал чуть хуже, чем у предшественника.

Еще одной проверенной моделью стали беспроводные наушники Samsung Galaxy Live. Они представляют собой вкладыши в форме фасоли, повторяющие изгибы ушной раковины. Отмечается, что новый дизайн повлиял на комфорт и качество звука. Дело в том, что этот параметр будет сильно зависеть от того, насколько плотно наушники сидят в ушах. Также выяснилось, что функция шумоподавления снижает некоторое количество посторонних звуков, но все же не полностью их изолирует. Кроме того, специалисты обратили внимание на небольшое время автономной работы — заряда батареи хватит на шесть часов прослушивания музыки с активной функцией шумоподавления и на восемь часов — без шумоподавления.

В качестве наушников для активного отдыха были названы две модели — Panasonic RZ-S500W и JaybirdVista. Первые оснащены гибридной системой активного шумоподавления, но в случае сильных шумов эти наушники будут бессильны. В свою очередь, качество звука у RZ-S500W сгодится для фонового прослушивания, а вот меломаны будут разочарованы. В Роскачестве призвали не ждать слишком многого от беговых наушников. Однако подчеркивается, что JaybirdVista подойдут и экстремалам, поскольку они полностью водонепроницаемы.

Наконец, на сайте Роскачества представили топ вставных беспроводных наушников, который выглядит следующим образом. На первом месте расположились Apple AirPods Pro (4,56 балла). Второе и третье место занимают устройства Apple AirPods 2 MRXJ2 и Apple AirPods 2 MV7N2, имея по 3,99 балла. Четвертое место досталось Sony VI-1000X (3,88 балла). Пятерку замыкают Sennheiser CX 7.00 BT (3,75 балла).

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