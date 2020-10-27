Более 630 объектов недвижимости в Москве продали на электронных торгах с начала года

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Число объектов, продаваемых в год на электронных торгах, выросло более чем в два раза за семь лет. За девять месяцев 2020 года реализовали 633 объекта. Данный показатель значительно превысил объемы продаж прошлого года. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в среднем 250 объектов городской недвижимости продавали на электронных торгах с 2014 по 2018 год.

— В 2019 году, когда в электронный формат была переведена и разработка лотовой документации и нормативных документов, удалось добиться рекордного показателя — 522 объекта. А за девять месяцев текущего года, также благодаря запуску оформления договоров купли-продажи исключительно в электронной форме, на торгах было продано уже 633 лота на общую сумму почти 3,5 миллиарда рублей, — отметил Ефимов.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самая дорогая недвижимость в Москве расположена в ЦАО. Нежилое помещение площадью 383,2 квадратных метра на улице Тверской купили в 2016 году за 331 миллион рублей. Это почти в два раза выше начальной цены.

— Вторым по стоимости стал объект площадью 958,2 квадратного метра на улице Балчуг — его купили в 2017 году за 271 миллион рублей при начальной стоимости 268 миллионов рублей. А в прошлом году 624,7 квадратного метра нежилой недвижимости на Маросейке было продано посредством публичного предложения за 133 миллиона при стартовой цене 106,5 миллиона рублей, — цитирует Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Как утверждает глава Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, с 2014 года конкуренция на торгах в онлайн-формате значительно выросла.

— Мы видим рост интереса предпринимателей к участию в городских аукционах, с каждым годом конкуренция увеличивается: в 2014 году, когда электронные аукционы только стартовали, конкуренция на торгах по продаже нежилых помещений составляла пять человек на лот, в этом году этот показатель уже на уровне семи человек на лот, — уточнил он.

Законодательством Российской Федерации и города Москвы в области приватизации предусмотрено три последовательных способа продажи городской недвижимости: аукцион, публичное предложение и продажа без объявления цены.

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