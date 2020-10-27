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«Любит только Аллу»: экстрасенс оценила слухи об измене Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Любит только Аллу»: экстрасенс оценила слухи об измене Галкина

Виктория Родимкина

Звезды

Таролог и биоэнергет Таис Фиолетова опровергла слухи о том, что юморист Максим Галкин изменяет примадонне российской эстраде Алле Пугачевой. Она заявила, что он даже не думает о других женщинах, так как очень счастлив в браке.

Таис Фиолетова уточнила, что видит этот союз очень гармоничным. Певица обладает мощной энергетикой, тогда так Галкин очень умен и трудолюбив.

— Максим Алле не изменяет: это можно сказать абсолютно точно. Я вижу, что ему не нужны другие женщины. Галкин любит только Аллу. Она понимает, что Максим — любящий и заботливый, поэтому «старается сделать все», чтобы он был счастлив, — сказала экстрасенс.

Слухи о том, что юморист встречается с другими женщинами лишь «козни завистников», уверена таролог.

Она добавила, что у Аллы Пугачевой, отлично развита интуиция, благодаря которой она смогла избежать многих неприятностей в жизни, сообщает «Собеседник».

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