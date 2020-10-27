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«Вечно худеющая Соня»: вокалистка Little Big рассказала о диетах и проблемах с питанием
Фото: instagram.com/littlebigband

«Вечно худеющая Соня»: вокалистка Little Big рассказала о диетах и проблемах с питанием

Юлия Ямпольская

Звезды

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала, как она похудела с 2016 года. Соответствующий пост исполнительница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимках артистка показала свою фигуру в 2016 и 2020 году. Она отметила, что четыре года назад питалась только овощными супами и весила 48 килограммов, однако смогла продержаться на таком меню только два месяца. После многих голодовок, диет и расстройства пищевого поведения она смогла начать употреблять здоровую еду. На данный момент девушка серьезно подходит к вопросу питания.

— Хочу ли я опять увидеть на весах 48 килограммов? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах, при этом я вечно худеющая Соня. На тему похудения я могу разговаривать вечно, но самое главное, что я поняла за весь этот путь: то как ты выглядишь — это твой выбор, — написала вокалистка.

Поклонники оценили фигуру исполнительницы и осыпали ее комплиментами.

«Соня, ты шикарно выглядишь»; «Красивая и в 2016, и в 2020»; «Вы прекрасны, не нужны вам 48 кг!»; «Ты умница и крутяшка, гордимся тобой, ставим в пример», — отметили фолловеры.

Ранее солистка группы Little Big резко ответила всем своим хейтерам. Она рассказала, что иногда пребывает в «адском шоке», когда читает комментарии в своем блоге. В частности, некоторые люди советуют ей удалить родинку с лица.

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