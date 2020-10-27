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«Вот это дисциплина»: Каменских раскрыла шесть правил красоты и утренней свежести
Фото: instagram.com/kamenskux

«Вот это дисциплина»: Каменских раскрыла шесть правил красоты и утренней свежести

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками советами, как просыпаться утром свежей и отдохнувшей. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Исполнительница отметила, что необходимо ложиться спать до 12 ночи, потому что в это время вырабатывается гормон сна, помогающий хорошо выглядеть. До 16:00 надо выпивать свою норму воды, перед сном проветривать комнату. Наносить крем нужно за полчаса до сна, а после пробуждения делать легкий массаж лица около пяти минут.

— Соблюдаете ли вы все из этих правил? И есть ли у вас свои секреты для свежего личика утром? — задала вопрос поклонникам певица.

Фанаты восхитились режимом дня исполнительницы и одарили ее комплиментами.

«Я прямо по-доброму завидую, ничего не успеваю, даже вовремя лечь спать»; «Блин, чисто по-человечески, мировая, простая красота»; «Я завидую, честно! Вот это дисциплина», — отметили фолловеры.

Ранее Настя Каменских провела отпуск на корабле со своим мужем Потапом. Во время романтической прогулки она сделала совместные кадры и поделилась ими на своей странице в социальной сети Instagram.

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певицаздоровье и красотаНастя Каменских
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