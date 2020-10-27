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Мужчина с топором напал на женщину на западе Москвы
Фото: depositphotos.com

Мужчина с топором напал на женщину на западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Большая Очаковская улица, 20 Карта всех событий

Женщина получила травму головного мозга с открытой внутричерепной раной, а также оскольчатый перелом лобной кости после удара топором по голове. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в главном управлении МВД по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Большая Очаковская, дом 20. Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, обнаружили женщину, лежащую в крови.

Ранее на улице Озерной задержали мужчину, который признался, что ударил женщину топором по голове и скрылся. Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда»).

Ранее СМИ сообщали, что в ходе конфликта по такому же адресу мужчина трижды ударил женщину топором по голове. В МВД подтвердили, что после ссоры гражданин нанес удар тяжелым предметом по голове молодой женщины. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями, нападавшего задержали.

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