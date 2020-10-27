«Важно сделать химию»: Соловьев ответил на слухи о романе с Бузовой

Фото предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой

Российский фигурист Дмитрий Соловьев заявил, что у него с Ольгой Бузовой обязательно должна быть так называемая химия во время выступлений на шоу «Ледниковый период». Таким образом чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи ответил на распространившиеся слухи о том, что у него роман со звездной телеведущей «Дома-2».

Соловьев рассказал том, что он не должен быть отстраненным от своей партнерши по шоу, потому что это может сказаться на образе любви, который так тщательно создает пара. Именно поэтому Соловьев говорит о том, что для них с Ольгой так важна эта «химия».

Кроме того, Дмитрий Соловьев добавил, что ему с Бузовой очень важно сделать некую историю, чтобы привлекать внимание аудитории.

— «Химия» должна быть обязательно, без этого не будет сериалов, фильмов, спектаклей, без этого не будет жизни, — заявил Соловьев.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев приняли участие в числе четырнадцати пар в текущем, десятом по счету, сезоне популярного спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период».

Читайте также: «Не хотим быть на втором месте»: Ургант предложил Бузовой завершить карьеру