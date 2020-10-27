«Не хотим быть на втором месте»: Ургант предложил Бузовой завершить карьеру

Фото: instagram.com/egorkreed

Телеведущий Иван Ургант посоветовал певице Ольге Бузовой завершить карьеру, чтобы обойти российского бойца Хабиба Нурмагомедова по количеству подписчиков в социальной сети Instagram. Об этом он сообщил в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ведущий отметил, что исполнительница должна завершить карьеру так же, как и боец после финального боя.

— И мы, поклонники Ольги Бузовой, говорим ей: «Оля, мы не хотим быть на втором месте!» — пошутил Ургант.

После боя с американцем Джастином Гэтжи российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершает карьеру в UFC. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде.

После заявления о завершении карьеры российский боец обогнал Ольгу Бузову по числу подписчиков в Instagram. За страницей спортсмена следят более 24,5 миллиона человек, на Бузову подписано более 22 миллионов пользователей. При этом ранее певица вошла в Книгу рекордов России как обладатель самого популярного Instagram-аккаунта на территории России и СНГ.

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