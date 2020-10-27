Квентин Тарантино назвал фильм, который стоит посмотреть на Хеллоуин

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Культовый режиссер Квентин Тарантино в беседе с продюсером Элаем Ротом посоветовал своим фанатам посмотреть в канун Хеллоуина фильм «Дьявол отсчитал пять», сообщает издание Entertainment Weekly.

История картины рассказывает о банде детей-убийц, которые уничтожают взрослых. Со слов кинорежиссера, он давно знает об этом фильме.

Тарантино признался, что актер Лейф Гаррет, исполняющий главную роль, сыграл очень здорово. Режиссер дал отличную оценку фильму и даже назвал его «крышесносным».

Фильм «Дьявол отсчитал пять» вышел на экраны в 1974 году. Рейтинг фильма на популярном агрегаторе информации кино IMDb составил 5,1 балла из 10.

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