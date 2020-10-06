Актер из «Твин Пикс» и «Убить Билла» скончался на 64-м году жизни

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Американский актер Кларк Миддлтон, снявшийся в боевике Тарантино «Убить Билла-2», ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в издании Variety со ссылкой на жену актера.

Стало известно, что артист скончался в воскресенье от вируса лихорадки Западного Нила.

— Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями, — рассказала супруга Миддлтона.

Актер известен по значимым ролям в сериалах «Закон и порядок», «Черный список» и «Твин Пикс».