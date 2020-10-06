Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Актер из «Твин Пикс» и «Убить Билла» скончался на 64-м году жизни
Фото: twitter.com/SparkMiddleto

Актер из «Твин Пикс» и «Убить Билла» скончался на 64-м году жизни

Юлия Ямпольская

Происшествия

Американский актер Кларк Миддлтон, снявшийся в боевике Тарантино «Убить Билла-2», ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в издании Variety со ссылкой на жену актера.

Стало известно, что артист скончался в воскресенье от вируса лихорадки Западного Нила.

— Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями, — рассказала супруга Миддлтона.

Актер известен по значимым ролям в сериалах «Закон и порядок», «Черный список» и «Твин Пикс».

смертьактер«Убить Билла»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Все мнения
О проекте