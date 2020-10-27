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За три года в ТиНАО построят 20 образовательных учреждений
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За три года в ТиНАО построят 20 образовательных учреждений

Василиса Чернявская 

Город

За три года в Новой Москве построят 20 образовательных учреждений. Такие показатели заложены в Адресной инвестиционной программе до 2023 года.

Как рассказал во вторник, 27 октября, руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в этом году в Щербинке сдадут детский сад на 280 мест, еще одно дошкольное образовательное учреждение введут в эксплуатацию в Коммунарке.

— Строители завершат работы в Сосенском, где возводится школа на 1100 учеников, — рассказал глава городского ведомства.

Всего, по его словам, до 2023 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы за счет средств Адресной инвестиционной программы запланировано строительство семи детских садов и 13 школ. В совокупности они примут более десяти тысяч детей.

— Новые здания построят в поселениях Сосенском, Новофедоровском, Рязановском, Внуковском, Краснопахорском, Филимонковском, Первомайском, Кленовском, Воскресенском, Московском, Мосрентген, Киевском, а также на территории городских округов Щербинка и Троицк, — сообщил Жидкин.

Он добавил, что появление современных детских садов и школ очень важно для жителей Новой Москвы. Всего с 2012 года на присоединенных территориях построено свыше 80 социальных объектов.

Читайте также: Владимир Жидкин: За три года в ТиНАО построят 12 объектов здравоохранения

ТиНАОшколы и детские садыВладимир Жидкин
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