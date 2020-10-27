«Решила на халяву»: Соседов высказался о несостоявшемся «возвращении» на сцену Натальи Ветлицкой

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Сергей Соседов негативно высказался по поводу несостоявшегося «возвращения» на сцену бывшей звезды Натальи Ветлицкой. Запланированные концерты в России не состоялись несмотря на то, что билеты продавались даже в тот день, когда артистка не выступала.

— Наташа решила, что она просто сможет на халяву. Она всегда была фонограммной певицей, — заявил Соседов.

Кроме того, он полагает, что Ветлицкой стоит начать петь без фонограммы, чтобы обрести былую славу и популярность. Однако музыкальный критик уверен в том, что артистка хочет заработать легких денег, поэтому никакого результата это не принесет.

Сергей Соседов также усмехнулся над тем, что певица требовала миллионные гонорары и невероятных условий райдера за свои концерты. Критик сообщил, что с ней отказались работать из-за высокого самомнения и «неадекватной» оценки собственного творчества, передает журнал «Телепрограмма».

Напомним, что Наталья Ветлицкая в 2019 году вернулась в Россию. Тогда она сменила имидж и дала большое интервью Андрею Малахову, рассказав о своей непростой судьбе. Примечательно, что после этого звезда 90-х вернулась в Испанию. К слову, недавно она переболела коронавирусом.

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