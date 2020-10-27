Путин закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет для управляющий компаний (УК) штрафы за предоставление некачественных коммунальных услуг или предоставление их с перерывами. Документ разместили на официальном портале правовой информации во вторник, 27 октября.

В постановлении правительства говорится, что за такое нарушение, помимо штрафов, предусмотрено снижение размера оплаты за коммунальные услуги для потребителя.

Разработчики законопроекта уточнили, что назначение штрафов имеет несколько негативных последствий. Так, потребителям приходится платить подоходный налог с суммы штрафов, который может оказаться больше, чем сам штраф.

Таким образом, согласно новому закону будет снижаться размер платы за услуги ЖКХ вместо выплаты потребителю штрафа в случае оказания некачественных услуг.

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