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Субсидии по ЖКХ в России продлены до конца года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Субсидии по ЖКХ в России продлены до конца года

Ростислав Зубков

Общество

Правительство России продлили субсидии по ЖКХ до конца 2020 года. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс-служба кабмина.

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