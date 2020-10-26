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Субсидии по ЖКХ в России продлены до конца года
Правительство России продлили субсидии по ЖКХ до конца 2020 года. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс-служба кабмина.
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