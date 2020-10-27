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МВД РФ сообщило о задержании подозреваемых в мошенничестве при строительстве медучреждений
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

МВД РФ сообщило о задержании подозреваемых в мошенничестве при строительстве медучреждений

Евгения Звощик

Происшествия

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали двух подозреваемых в мошенничестве при строительстве перинатальных центров в Ульяновске и Тамбове. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк во вторник, 27 октября.

Отмечается, что, по версии следствия, одна из столичных компаний взяла на себя обязательства по постройке медучреждений и получила выделенные государством средства на реализацию этих проектов.

Однако в 2015 году экс-руководитель фирмы передал права и обязанности на выполнение строительно-монтажных работ подрядчику и вступил с ним в преступный сговор. В результате подрядчик получил авансовые платежи на строительство после того, как предоставил заказчику поддельные банковские гарантии. При этом перинатальные центры так и не были построены в установленные сроки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантов дела заключили под стражу, пишет «МВД Медиа».

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