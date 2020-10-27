Камеры сняли, как мужчина напал на сотрудника полиции у метро «Бауманская»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, метро Бауманская Карта всех событий

Камеры сняли, как мужчина напал на сотрудника полиции возле метро «Бауманская». Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала РЕН ТВ во вторник, 27 октября.

На кадрах видно, как мужчина нанес сотруднику полиции сильный удар, из-за чего пострадавший упал на кафель. У пострадавшего диагностировали перелом костей черепа, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, ушибы лба.

Ранее сообщалось, что между молодым человеком и сотрудником экспертно-криминалистического центра УВД по ЦАО произошла ссора в центре столицы. Тогда мужчина начал руками наносить работнику полиции телесные повреждения. Во время инцидента сотрудник полиции находился в отпуске, поэтому на нем была гражданская одежда.

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