Правоохранители не выявили вмешательства РФ в местные выборы на Украине

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Украинские правоохранители не зафиксировали фактов вмешательства России в местные выборы в стране, которые состоялись в воскресенье, 25 октября.

— Такого ничего не было пока, — заявил представитель ведомства в комментарии изданию «Украинские новости».

Напомним, местные выборы прошли в ряде городов и других населенных пунктов. В частности,25 октября на Украине выбирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более тысячи поселковых советов, а также мэров городов, глав сел и поселков.

Кроме того граждане страны могли по желанию принять участие в опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским по пяти темам.

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