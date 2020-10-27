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Правоохранители не выявили вмешательства РФ в местные выборы на Украине
Фото: flickr.com / Adam Jones

Правоохранители не выявили вмешательства РФ в местные выборы на Украине

Евгения Звощик

В мире

Украинские правоохранители не зафиксировали фактов вмешательства России в местные выборы в стране, которые состоялись в воскресенье, 25 октября.

— Такого ничего не было пока, — заявил представитель ведомства в комментарии изданию «Украинские новости».

Напомним, местные выборы прошли в ряде городов и других населенных пунктов. В частности,25 октября на Украине выбирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более тысячи поселковых советов, а также мэров городов, глав сел и поселков.

Кроме того граждане страны могли по желанию принять участие в опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским по пяти темам.

Читайте также: Почти 70 дел возбудили на Украине в связи с нарушениями на местных выборах

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