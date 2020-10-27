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Дом по реновации в Текстильщиках сдадут в эксплуатацию в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Дом по реновации в Текстильщиках сдадут в эксплуатацию в 2021 году

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, улица Чистова, 3к1 Карта всех событий

Жилой дом, построенный по программе реновации жилья, в районе Текстильщики введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом заявил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строители заканчивают черновую отделку жилых помещений. Новостройка представляет собой монолитное двухсекционное здание. Для нее создавался индивидуальный проект.

В доме 128 квартир, большая часть — двухкомнатные. Первый этаж не будут заселять, его отдадут под магазины и социальные нужды.

Для фасада новостройки использовалась клинкерная плитка, а для входных групп — плитка с шероховатой поверхностью для удобства жителей. Рядом с домом планируется благоустроить территории и поставить площадки: детскую, спортивную и для отдыха взрослых, передает агентство городских новостей «Москва».

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