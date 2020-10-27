Врач Полеев объяснил связь между мужским влечением и районами Москвы

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Врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, что сексуальная активность пар, живущих на конечных станциях метро выше, чем у пар, живущих в центральной части Москвы.

Он напомнил, что с 2000 года в Москве стало в 24 раза больше женщин, делающих пластику груди. Жительницы столицы стали более сексуальными.

—Та сексуализация, которая происходит на улицах большого города, безусловно, уменьшилась с ношением масок. Сексуальная стимуляция на улице, в метро посторонними женщинами, которых вы не знаете, приводит к тому, что вы приходите домой возбужденными и вступаете в связь с женщиной, которую хорошо знаете. Я приведу в пример исследование компании «Гедеон Рихтер», доказанное больше всего на московском примере. Сексуальная активность постоянных пар, живущих в микрорайонах на конечных станциях метро выше, чем в центре города, в которых люди практически не живут половой жизнью, — объяснил Полеев.

По его словам, мужское влечение сильнее на конечных станциях, поскольку он видит много привлекательных женщин.

Сексолог считает, что сексуальная привлекательность женщин в период коронавируса уменьшилась из-за ношения маски, но это правило не распространяется на семейные пары. Вместе с тем люди понимают, что ношение масок необходимо, и их нельзя назвать символом сексуальной неудовлетворенности.

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