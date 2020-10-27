Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач Полеев объяснил связь между мужским влечением и районами Москвы
Фото: facebook.com/aleksandr.poleev.1

Врач Полеев объяснил связь между мужским влечением и районами Москвы

Василий Плиткин

Город

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, что сексуальная активность пар, живущих на конечных станциях метро выше, чем у пар, живущих в центральной части Москвы.

Он напомнил, что с 2000 года в Москве стало в 24 раза больше женщин, делающих пластику груди. Жительницы столицы стали более сексуальными.

—Та сексуализация, которая происходит на улицах большого города, безусловно, уменьшилась с ношением масок. Сексуальная стимуляция на улице, в метро посторонними женщинами, которых вы не знаете, приводит к тому, что вы приходите домой возбужденными и вступаете в связь с женщиной, которую хорошо знаете. Я приведу в пример исследование компании «Гедеон Рихтер», доказанное больше всего на московском примере. Сексуальная активность постоянных пар, живущих в микрорайонах на конечных станциях метро выше, чем в центре города, в которых люди практически не живут половой жизнью, — объяснил Полеев.

По его словам, мужское влечение сильнее на конечных станциях, поскольку он видит много привлекательных женщин.

Сексолог считает, что сексуальная привлекательность женщин в период коронавируса уменьшилась из-за ношения маски, но это правило не распространяется на семейные пары. Вместе с тем люди понимают, что ношение масок необходимо, и их нельзя назвать символом сексуальной неудовлетворенности.

Читайте также: Сексолог Полеев объяснил, как можно заразиться коронавирусом во время близости

Метроотношениямнение экспертов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Все мнения
О проекте