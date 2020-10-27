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В МИД Великобритании обвинили Россию в провале ДРСМД
Фото: sxc.hu

В МИД Великобритании обвинили Россию в провале ДРСМД

Евгения Звощик

Внешняя политика

Провал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является прямым результатом нарушения его Российской Федерацией. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Великобритании во вторник, 27 октября.

— Великобритания предана задачам международного контроля за вооружениями, разоружением и нераспространением ядерного оружия, — заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что власти его страны хотят, чтобы Москва «продемонстрировала такое же стремление», передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергала, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к Штатам по поводу выполнения договора самими американцами.

Читайте также: Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой и предупредил о последствиях

ВеликобританияДоговор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)Россия
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