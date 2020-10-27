Посетители столичных бизнес-центров более 50 раз нарушили масочный режим

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

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Более 50 нарушителей масочного режима выявили в бизнес-центрах юго-востока столицы во вторник, 27 октября. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Алексей Орлов.

— Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией проведен мониторинг бизнес-центров юго-востока Москвы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима в соответствии с указом мэра Москвы, — цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

Инспекторы проверили четыре бизнес-центра: «Хамелеон», «Южный порт», «Золотое кольцо» и «Рязанский». В итоге составлено 52 административных протокола по части 2 статьи 3.18.1. Нарушителям-безмасочникам грозит штраф — четыре тысячи рублей.

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